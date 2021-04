Der erste parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag, Buschmann, hält eine rasche Änderung des Infektionsschutzgesetzes für möglich.

Wenn es um punktuelle Änderungen gehe, könne der Bundestag vernünftig sehr schnell entscheiden, sagte Buschmann im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Ein Verfahren innerhalb einer Woche sei denkbar. Allerdings müsse eine vernünftige Beratung möglich sein. Der FDP-Politiker mahnte eine Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen an. Man dürfe nicht das ganze Land über einen Kamm scheren, sondern müsse den Weg der Regionalisierung gehen. Außerdem dürfe man sich nicht nur auf die Inzidenzzahlen konzentrieren. Ausgangssperren seien aus seiner Sicht ein "immer unverhältnismäßiges Mittel", so Buschmann.



Die Bundesregierung will das Infektionsschutzgesetz im Eilverfahren ändern, um bundesweit einheitliche und verpflichtene Corona-Schutzmaßnahmen festzulegen. In einem Entwurf schlägt der Bund unter anderem vor, dass es in Landkreisen mit einer Inzidenz von mehr als 100 Infektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche nächtliche Ausgangsbeschränkungen geben sollte. Schulschließungen sind ab einer Inzidenz von 200 vorgesehen.

Verfassungsrechtler sieht Änderung im Schnellverfahren kritisch

Der Verfassungsrechtler Volkmann äußerte Bedenken gegen die geplante Gesetzesänderung im Eilverfahren. Prinzipiell sei es der bessere Weg, die Parlamente in die Entscheidungsfindung einzubinden, sagte der Rechtswissenschaftler, der an der Universität Frankfurt lehrt, ebenfalls im Deutschlandfunk (Audiolink). Wenn man es richtig mache, könnten im parlamentarischen Verfahren die grundlegenden Fragen geklärt und eine Strategie festgelegt werden, die über den Tag hinausgehe. Es gebe Ausschüsse, die für verschiedene Fragen zuständig seien und könne Sachverständige verschiedener Disziplinen anhören. All dies sei aber nicht möglich, wenn man versuche, eine Neuregelung in zwei oder drei Tagen durchs Parlament zu bringen.



Volkmann kritisierte, hier zeige sich auch das Grundproblem, das aus verfassungsrechtlicher Sicht bei der Krisenbewältigung bestehe. Man habe von Anfang an das Rationalitätspotenzial parlamentarischer Verfahren systematisch verschenkt und gesagt, die Krise sei die Stunde der Exekutive, "die kann das viel besser, wenn sie unter sich bleibt". "Und jetzt sehen wir: Die können es eigentlich auch nicht besser", so Volkmann.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.