Die deutschen Landkreise haben grundlegende Bedenken gegen die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes geäußert.

Der Präsident des deutschen Landkreistages, Sager, nannte den vorliegenden Entwurf ein "in Gesetz gegossenes Misstrauensvotum gegenüber Ländern und Kommunen". Niedersachsens Innenminister Pistorius warnte ebenfalls vor einer Kompetenzverschiebung zugunsten des Bundes. Er sagte der Zeitung "Die Welt", dort, wo der Bund zuständig sei, habe er zum Teil kläglich versagt.

FDP mit Fundamentalkritik

Der erste parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag, Buschmann, betonte im Deutschlandfunk, man dürfe nicht das ganze Land über einen Kamm scheren, sondern müsse den Weg der Regionalisierung gehen. Ausgangssperren bezeichnete Buschmann als unverhältnismäßig. FDP-Fraktionschef Lindner hat in einem Brief an Kanzlerin Merkel und Gesundheitsminister Spahn (beide CDU) betont, der Gesetzentwurf sei in der vorliegenden Fassung für die FDP-Fraktion "nicht zustimmungsfähig". Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Konkret kritisiert die FDP, dass keine testbasierten Öffnungskonzepte und Raum für Modellprojekte vorgesehen seien. Außerdem fehlten Ausnahmen für Geimpfte. Die geplanten Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 und 5 Uhr seien bei einer Inzidenz von 100 "ein unverhältnismäßiger und epidemiologisch unbegründeter Eingriff in die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger." Der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Korte, sprach von "hoch problematischen" Vorschlägen.

Scholz wirbt für Umsetzung, Weil mit zögerlicher Zustimmung

Niedersachsens Ministerpräsident Weil (SPD) hat sich "im Grundsatz" mit mehr bundeseinheitlichen Regelungen im Infektionsschutzgesetz einverstanden erklärt. Er wies darauf hin, dass der Entwurf zur Änderung des Gesetzes überarbeitet werden müsse. Den Juristinnen und Juristen im Bund fehlten die in den Ländern gemachten Erfahrungen. Vizekanzler Scholz, ebenfalls SPD, warb für die bundesweit einheitlichen Regelungen. Es gehe um Klarheit überall in Deutschland, sodass alle wüssten, woran sie seien und nicht jeden Tag etwas Neues erzählt werde. Auch der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Laschet, spricht sich für die bundesweite Vereinheitlichung aus. Der CDU-Vorsitzende habe bereits zu Beginn der Woche auf den dringenden Handlungsbedarf in der Pandemiebekämpfung hingewiesen, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Staatskanzlei dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Notbremse soll verbindlich werden

Die Bundesregierung will das Infektionsschutzgesetz im Eilverfahren ändern, um bundesweit einheitliche und verpflichtende Corona-Schutzmaßnahmen festzulegen. Die "Notbremse" bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 Fälle pro 100.000 Einwohner soll damit verpflichtend werden und der Bund soll dieselben Handlungsmöglichkeiten wie die Länder erhalten.



Wird diese Schwelle an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten, greifen ab dem übernächsten Tag schärfere Maßnahmen. Umgekehrt wird die Notbremse wieder außer Kraft gesetzt, wenn die Inzidenz an drei Tagen unter 100 sinkt. Zu den Notbremse-Regelungen gehören unter anderem strikte Kontaktbeschränkungen und nächtliche Ausgangssperren, Präsenzunterricht in Schulen soll untersagt werden. Der Einzelhandel bleibt oder wird geschlossen, Urlaubsreisen sind untersagt.

