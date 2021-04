Bundeskanzlerin Merkel hat im Bundestag für die Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes geworben. Die CDU-Politikerin sagte, die bundesweite Notbremse sei dringend und überfällig. Die dritte Welle der Corona-Pandemie habe das Land fest im Griff.

Um sie zu bremsen und zu brechen, müssten die Kräfte von Bund, Ländern und Kommunen besser gebündelt werden. Merkel ergänzte, man dürfe Ärzte und Pfleger nicht alleine lassen. Sie sei sich sehr wohl bewusst, dass in der Neuregelung harte Einschränkungen vorgesehen seien. Nach 13 Monaten Pandemie sei aber klar: Das Virus verzeihe keine Halbherzigkeiten und kein Zögern. Jeder Tag zähle.

Weidel (AfD): "alarmierendes Dokument obrigkeitsstaatlichen Denkens"

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel bezeichnete den Gesetzentwurf als ein alarmierendes Dokument obrigkeitsstaatlichen Denkens. Insbesondere die Ausgangssperren seien unverhältnismäßig und verfassungswidrig. Auch FDP-Chef Lindner zweifelte die Verfassungsmäßigkeit an.



Der Bundestag berät in erster Lesung über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, um dem Bund mehr Kompetenzen bei der Pandemiebekämpfung zu verschaffen. Der Entwurf der Koalitionsfraktionen sieht ab einem Inzidenzwert von 100 in den Kreisen und kreisfreien Städten bundesweit einheitliche Maßnahmen vor. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, hatten gestern 351 von 412 Kreisen die Schwelle überschritten. Vorgesehen sind strenge Kontaktbeschränkungen, nächtliche Ausgangssperren sowie die Schließung von Geschäften. Die Schulen sollen der Vorlage zufolge bei einem Inzidenzwert von 200 zum Distanzunterricht zurückkehren. Umstritten sind vor allem die Ausgangssperren. Das Gesetz soll in der kommenden Woche Bundestag und Bundesrat passieren.

Spahn verteidigt geplante Änderungen am Gesetz

Bundesgesundheitsminister Spahn hat angesichts der hohen Corona-Zahlen die geplanten Ändrungen am Infektionsschutzgesetz verteidigt. Ausgangssperren seien in dieser Lage verhältnismäßig und nötig, um private Kontakte zu reduzieren, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk (Audio-Link). In anderen Ländern habe man mit Kontaktbeschränkungen am Abend gute Erfahrungen gemacht. Die Corona-Zahlen müssten dringend sinken. Seit vielen Tagen und Wochen steige die Belegung der Intensivbetten, das Personal sei jetzt schon überfordert. Alles, was bis jetzt nicht entschieden worden sei, räche sich nun.

Baden-Württemberg zieht "Bundes-Notbremse" bereits ab Montag

Baden-Württemberg will die Regelungen bereits ab Montag umsetzen. Gesundheitsminister Lucha sagte in Stuttgart, man wolle nicht auf den Bund warten. In der Pandemiebekämpfung zähle jeder Tag. Für Baden-Württemberg werde sich nicht viel ändern, da man konsequenter als manche andere Länder bereits nach der Ministerpräsidentenkonferenz Anfang März die Notbremsen-Regelungen ungesetzt habe, betonte der Minister laut einem SWR-Bericht. Allerdings wich das Land demnach bislang von den von Bund und Ländern beschlossenen Kontaktregeln in einem Punkt ab: In Baden-Württemberg dürften sich derzeit noch zwei Haushalte mit bis zu fünf Personen treffen, selbst in Regionen mit hohen Inzidenzwerten.



In Mecklenburg-Vorpommern entscheidet der Landtag heute über stärkere Einschränkungen, die ebenfalls ab Montag gelten sollen.

Experten warnen vor deutlich mehr Corona-Fällen auf den Intensivstationen

Das Robert Koch-Institut und Ärzte hatten gewarnt, dass die seit Tagen steigenden Neuinfektionen ohne zügige Kontaktreduzierungen immer zahlreicher würden. Folge seien immer mehr auch schwere Covid-19-Fälle und eine Überlastung der Intensivstationen. Gestern waren laut Intensivmediziner-Vereinigung DIVI 4.679 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt.

