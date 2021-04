Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet unterstützt den Unionsvorstoß für mehr Rechte des Bundes im Kampf gegen die Corona-Pandemie.

Der CDU-Bundesvorsitzende sagte der Deutschen Presse-Agentur, die vergangenen Tage und Wochen hätten gezeigt, dass zu wesentlichen Fragen keine Einigkeit unter den Ländern bestehe. Abstandsgebote, Maskenpflicht, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sollten bundeseinheitlich geregelt werden, so Laschet. Die einzelnen Länder müssten weiterhin die Verantwortung für Maßnahmen der Pandemiebekämpfung übernehmen, die keine länderübergreifenden Auswirkungen hätten, wie etwa die Öffnung von Museen.



Bundestagspräsident Schäuble hält in diesem Zusammenhang eine schnelle Änderung des Infektionsschutzgesetzes für möglich. Im ZDF sagte der CDU-Politiker, man könne entweder den Bund ermächtigen, bundeseinheitliche Regelungen für Corona-Maßnahmen zu erlassen. Dazu brauche man eine Zustimmung des Bundesrats. Oder man könne durch ein Bundesgesetz bestimmte Regeln für die Länder verbindlich vorgeben. Dem müsse die Länderkammer nicht zustimmen. Zur Not könne dies daher auch in nur einer Sitzungswoche passieren.

