Vor der Abstimmung im Bundestag über Änderungen des Infektionsschutzgesetzes gibt es in Berlin Proteste gegen die Corona-Politik. Mehrere Tausend Menschen hätten sich im Regierungsviertel versammelt, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet. Die Demonstrationen konzentrieren sich nach Einschätzung der Polizei auf drei größere Veranstaltungen, davon eine mit mehr als 4.000 angemeldeten Teilnehmern.

Man habe bereits wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht eingegriffen. Demnach sind 2.000 Polizisten im Einsatz, darunter Unterstützung aus neun weiteren Bundesländern und von der Bundespolizei. Ein Sprecher der Berliner Gewerkschaft der Polizei sagte dem rbb, man rechne mit einem schwierigen Einsatz. Die jüngsten Demos in Leipzig und Frankfurt hätten gezeigt, wie schnell Proteste eskalieren könnten. Das Bundesinnenministerium hatte zwölf Anträge für Demonstrationen vor dem Reichstagsgebäude im sogenannten befriedeten Bezirk abgelehnt.



Nach dem Bundestag will am Nachmittag auch der Bundesrat über die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes abstimmen. Unter anderem soll ein Paragraf in das Gesetz eingefügt werden, der im Detail auflistet, welche Schutzmaßnahmen von Landesregierungen und den Behörden verordnet werden können. Damit soll mehr Rechtssicherheit geschaffen werden.

"Im Grunde ist es ein Blankoscheck"

Der stellvertretende Unionsfraktionschef Nüßlein verteidigte die Neuregelungen gegen Kritik aus der Opposition. Er betonte, auch er wolle nicht, dass die Grundrechte dauerhaft eingeschränkt würden. Den Vorwurf aber, dass die Pandemie-Bekämpfung nicht von Anfang an in den Händen des Parlaments gelegen habe, wies er zurück (Audio-Link). Dies sei nicht der Fall; der Bundestag halte sich nicht heraus.



FDP-Chef Christian Lindner kritisierte das Infektionsschutzgesetz als nicht eindeutig genug. Er sagte im ZDF, dieses reformierte Gesetz schaffe nicht die nötige rechtliche Klarheit. So würden zwar viele Maßnahmen und Freiheitseinschränkungen aufgezählt, unklar sei aber, was die Regierung in einer konkreten Lage genau tun solle und dürfe. Lindner kommt zu dem Schluss: "Im Grunde ist es ein Blankoscheck". Der Handlungsspielraum der Regierung sei zu weit.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.