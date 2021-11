2G-Regel soll deutlich ausgeweitet werden. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Robert Michael)

Grünen-Chef Habeck sagte der ARD, die Bundesländer könnten auch nach dem Auslaufen der epidemischen Notlage alle Maßnahmen ergreifen, um das Infektionsgeschehen gezielt zu bekämpfen - zum Beispiel durch die Ausweitung von 2G und 2G+ Regeln. Ungeimpfte Menschen müssten mit Kontaktbeschränkungen rechnen. Nur ein allgemeiner Lockdown ohne Unterscheidung von geimpften und ungeimpften Menschen solle in Zukunft nicht mehr möglich sein.

3G in Bus und Bahn

Die Ampelparteien planen außerdem, dass ungeimpfte Menschen ohne negativen Test nicht mehr mit Bussen und Bahnen fahren dürfen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur und beruft sich auf eine Vereinbarung von SPD, Grünen und FDP.

Außerdem sollen die Landtage Veranstaltungen absagen, Freizeit-, Kultur-, und Sportveranstaltungen beschränken und Alkoholverbote verhängen dürfen. Die Möglichkeit, allgemeine Ausgangsbeschränkungen und überregionale Schulschließungen anzuordnen, sollen die Länder dagegen nicht erhalten.

Parteien beraten mit Sachverständigen

An der Entscheidung der Ampelparteien, die epidemische Notlage auslaufen zu lassen, hatte es zuletzt viel Kritik auch aus den eigenen Reihen gegeben. Grünen-Chef Habeck wies die Kritik zurück. Das Problem liege woanders. Bei den Auffrischungsimpfungen hinke man hinterher, außerdem seien die kostenlosen Tests vorübergehend abgeschafft gewesen. "Das ist das eigentliche politische Versäumnis", sagte Habeck.

Eine Gruppe von Sachverständigen berät heute mit Vertretern von SPD, Grünen und FDP über die geplanten Gesetzesänderungen. Dabei sind unter anderem die Virologen Hendrik Streeck und Christian Drosten.

"Besonnen und angemessen"

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Garg begrüßte die Pläne der Ampel-Parteien. Der FDP-Politiker sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die künftigen Koalitionäre reagierten besonnen und angemessen auf die Lage. Die Inzidenzen seien so hoch und so unterschiedlich wie nie. Dem müsse man abhängig vom Infektionsgeschehen in den einzelnen Ländern unterschiedlich begegnen.

Der Grünen-Gesundheitspolitiker Dahmen sprach sich in der "Rheinischen Post" für die Möglichkeit regionaler Teil-Lockdowns aus. Es gehe darum das Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu bewahren, so Dahmen. Er sei überzeugt, dass dies mindestens regional Kontaktbeschränkungen und die vorsorgliche Schließung von Teilen des gesellschaftlichen Lebens in besonders betroffenen Regionen einschließe.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.