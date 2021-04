SPD und CSU unterstützen bundeseinheitliche Corona-Regelungen im Infektionsschutzgesetz.

SPD-Kanzlerkandidat Scholz sagte im ZDF, er habe mit den Ministerpräsidenten seiner Partei gesprochen. Sie stünden alle hinter dem Vorhaben. Der Gesetzentwurf bewege sich im Rahmen der bisherigen Beschlüsse und werde am Dienstag im Kabinett beschlossen. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder von der CSU kündigte in der ARD seine Zustimmung an, weil einige Bundesländer die vereinbarte Notbremse nicht konsequent umsetzten.



Durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes könnte die Bundesregierung bundesweit einheitliche Corona-Regeln erlassen. Geplant sind etwa nächtliche Ausgangssperren, wenn in einem Landkreis die Inzidenz über 100 steigt. Ab einer Inzidenz von 200 sollen Schulen nur noch Distanzunterricht anbieten. Kritik kam vom sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer. Der CDU-Politiker wehrt sich dagegen, dass der Bund Regelungen für Schulen vorgibt. Außerdem will Kretschmer eine nächtliche Ausgangssperre erst ab einer Inzidenz von 200 verhängen.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.