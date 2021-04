Das Bundeskabinett will heute einen Entwurf zur Änderung des Infektionsschutzes verabschieden. Ziel ist es, den Kampf gegen die Corona-Pandemie bundesweit einheitlich zu regeln. Der Deutsche Städtetag ist dafür, will aber mehr Kriterien anlegen als nur die 7-Tage-Inzidenz.

Städtetagspräsident Jung sagte im Deutschlandfunk, es brauche klare bundesgesetzliche Vorgaben. Dabei müsse neben der Inzidenz auch die Bettenkapazität der Krankenhäuser berücksichtigt werden. Außerdem solle klar festgelegt werden, ab wann Schulen und Kitas geschlossen würden und es Ausgangsbeschränkungen gäbe. Es werde höchste Zeit, dass die Länder an einem Strang zögen, und dafür brauche es neue gesetzliche Vorgaben.



Nach den Plänen der Bundesregierung sollen künftig in ganz Deutschland einheitliche Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung gelten. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 müssten dann die meisten Geschäfte und Kultureinrichtungen wieder schließen, auch über eine nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 21 und 5 Uhr wird diskutiert. Schulschließungen sind gemäß dem Entwurf ab einer Inzidenz von 200 vorgesehen.



Neben dem Infektionsschutzgesetz ist heute auch eine Corona-Testpflicht in Unternehmen Thema im Bundeskabinett.

