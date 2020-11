Vor der morgigen Abstimmung über Änderungen am Infektionsschutzgesetz im Bundestag haben zahlreiche Abgeordnete eine Flut von Spam-E-Mails erhalten, die sich gegen die Corona-Politik richten.

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte in Berlin, allein an sein Büro seien bis zum Vormittag etwa 37.000 solcher Mails geschickt worden. Die überwiegende Mehrzahl weise gleichlautende Textstellen auf. Es gebe auch Anrufe in Abgeordnetenbüros, bei denen Menschen Falschinformationen aufgesessen seien, sagte Dobrindt. Andere Fraktionen haben ähnliche Erfahrungen gemacht.



SPD-Generalsekretär Klingbeil berichtete auf Twitter von Emails, in denen der Vorwurf geäußert werde, die Regierung wolle ein "Ermächtigungsgesetz" verabschieden. Klingbeil schrieb dazu, wer das Infektionsschutzgesetz mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933 gleichsetze, dem gehe es nicht um demokratische Auseinandersetzung, sondern um das Kaputtmachen und Spalten.



Bundesaußenminister Maas erklärte, wer so infame Vergleiche anstelle, verhöhne die Opfer des Nationalsozialismus.

