In einem der größten Wirtschaftsstrafverfahren Deutschlands hat der Bundesgerichtshof die Urteile gegen sechs Angeklagte weitgehend bestätigt.

Die Verurteilung der Ex-Manager der früheren Infinus-Gruppe wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs und der Beihilfe dazu seien rechtsfehlerfrei und damit rechtskräftig, entschied der BGH in Leipzig. Nur in einem Fall müsse erneut über das Strafmaß verhandelt werden.



Das Landgericht Dresden hatte gegen die führenden Mitarbeiter des Dresdner Finanzdienstleisters 2018 Freiheitsstrafen zwischen viereinhalb und acht Jahren verhängt. Laut dem Gericht hatten die Angeklagten ein aus mehreren Firmen bestehendes Schneeballsystem betrieben, Anleger unter Vortäuschung von Scheingewinnen geworben und kein tragfähiges Geschäftskonzept gehabt. In dem Verfahren ging es um 22.000 Anleger. Sie verloren laut Gericht insgesamt 290 Millionen Euro.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.