Bus- und Bahnfahren in Deutschland wird in den kommenden Monaten in vielen Regionen teurer.

Die Preise steigen im Winter nicht nur im Fernverkehr, sondern in zahlreichen Regionen auch im Nahverkehr, wie die Deutsche Presse-Agentur nach Auswertung der Preisankündigungen zum Jahreswechsel berichtet. Je nach Verkehrsverbund steige der durchschnittliche Tarif um bis zu 5,5 Prozent. Als letzter der großen Verbünde arbeite der Hamburger Verkehrsverbund an einer Preiserhöhung. Im Schnitt 1,3 Prozent mehr sollten die Hanseaten ab dem Jahreswechsel voraussichtlich bezahlen. Es gebe allerdings auch Regionen, in denen sich die Preise überhaupt nicht änderten, so die dpa.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.