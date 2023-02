Das Schild der eurostat-Behörde am Gebäude in Luxemburg. (MAGO / Steinach)

Die Verbraucherpreise nahmen im Januar binnen Jahresfrist um 8,6 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Die Energiepreise schoben die Teuerungsrate zwar auch im Januar an. Aber der Preisanstieg fiel nicht mehr ganz so kräftig aus wie noch zuletzt. Noch im Dezember hatte die Inflation 9,2 Prozent betragen, im November 10,1 Prozent.

Die Europäische Zentralbank hatte im Kampf gegen die Inflation im vergangenen Jahr die Zinswende eingeleitet und seitdem die Schlüsselsätze fünf Mal angehoben.

Für die am 16. März anstehende Sitzung hat EZB-Präsidentin Lagarde bereits einen weiteren Zinsschritt in Höhe von einem halben Prozentpunkt in Aussicht gestellt.

