Statistik

Inflation im März bei 7,3 Prozent

Die Inflation in Deutschland ist in diesem Monat auf 7,3 Prozent gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts ist dies der höchste Stand seit rund 40 Jahren. Im Februar habe die Teuerung noch 5,1 Prozent betragen, hieß es weiter. Die Entwicklung wurde vor allem mit anziehenden Energiepreisen in Folge des Ukraine-Kriegs begründet.

30.03.2022