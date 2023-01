Südamerika

Argentinien leidet unter einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise. (picture alliance /dpa /Oliver Berg)

Damit erreichte die Teuerung 2022 das höchste Niveau seit 30 Jahren, wie die nationale Statistikbehörde Indec mitteilte. 2021 lag sie noch bei etwa 51 Prozent.

Die Inflationsrate in Argentinien ist eine der höchsten der Welt. Die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas leidet unter einem aufgeblähten Staatsapparat, geringer Produktivität der Industrie und einer großen Schattenwirtschaft, die dem Staat viele Steuereinnahmen entzieht. Die Landeswährung Peso muss gegenüber dem US-Dollar immer wieder abgewertet werden. Zur hohen Inflation in Argentinien tragen auch der Krieg in der Ukraine und Störungen in den Lieferketten bei.

