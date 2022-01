Die hohen Energiepreise lassen die Inflation stark steigen. (Archivbild) (picture alliance / dpa | Karl-Josef Hildenbrand)

Die Preise für Energie legten dabei um 26 Prozent zu. Nahrungsmittel wurden um 3,2 Prozent teurer, Dienstleistungen um 2,4 Prozent. Der Anstieg der Verbraucherpreise um 5 Prozent ist der höchste seit Beginn der Aufzeichnungen von Eurostat im Jahr 1997.

Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, Lane, erklärte, die Inflation in der Euro-Zone sei hartnäckiger als gedacht. Die Teuerungsrate werde in diesem Jahr zwar sinken, aber über dem langfristigen Ziel der EZB von zwei Prozent verharren. Als Problem bezeichnete Lane die hohen Energiepreise in der gesamten Euro-Zone. Der Chefvolkswirt der Commerzbank, Krämer, appellierte an die EZB, angesichts des Inflationsdrucks zu handeln und ihre Geldpolitik zu ändern.

Paritätischer Wohlfahrtsverband fordert mehr Geld für Hartz-IV-Bezieher

Der Paritätische Wohlfahrtsverband mahnt angesichts der gestiegenen Verbraucherpreise mehr Unterstützung für Menschen mit geringem Einkommen an. Hauptgeschäftsführer Schneider sagte im Deutschlandfunk, Bezieher von Hartz IV und der Altersgrundsicherung seien wegen der Inflation an den Rand der Verzweiflung getrieben worden.

Es sei ein schlechter Witz, dass die Inflation im Dezember bei mehr als fünf Prozent gelegen habe, die Regelsätze für Hartz IV aber nur um 0,7 Prozent angehoben worden seien. Solange die Corona-Pandemie andauere und sich die Preissteigerungen auf einem so hohen Niveau bewegten, müssten 100 Euro pro Monat zusätzlich gezahlt werden.

