Die Inflation in der Eurozone liegt bei zehn Prozent. (dpa / picture alliance / Arno Burgi)

Das teilte das EU-Statistikamt Eurostat mit. Danach waren die Preise für Energie mit einer Steigerung von gut 40 Prozent Haupttreiber der Teuerung. Am niedrigsten war die Inflationsrate in Frankreich mit 6,2 Prozent. Dort hatte die Regierung Maßnahmen zur Begrenzung der Energiepreise beschlossen. Am höchsten sind die Inflationsraten in den baltischen Staaten Lettland, Litauen und Estland mit Werten zwischen 22,4 und 24,2 Prozent. Vor einem Jahr hatte die Inflation in der Eurozone noch bei 3,45 Prozent gelegen.

Die Arbeitslosigkeit lag in der Eurozone im August unverändert bei 6,6 Prozent, der niedrigste Wert seit der Einführung des Euro.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.