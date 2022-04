Verbraucherpreise

Die Preise steigen - und damit die Inflationsrate. (dpa)

Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden gab den Wert nach ersten Schätzungen mit 7,4 an. Dies ist der höchste Stand seit Herbst 1981. Im März betrug die Teuerungsrate 7,3 Prozent. Grund für den Preisauftrieb sind nach wie vor die hohen Energiekosten infolge des Ukraine-Krieges. Auch für Nahrungsmittel mussten Verbraucher mehr zahlen als ein Jahr zuvor. Nach Einschätzung der Statistiker müssen sich die Menschen in Deutschland auch in den nächsten Monaten auf anhaltend hohe Inflationsraten einstellen.

