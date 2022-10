Auch Lebensmittel werden immer teuerer. (picture alliance / CHROMORANGE / Matthias Stolt)

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise um 10,7 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg in einer ersten Schätzung mitteilte. Im September hatte die Teuerungsrate 9,9 Prozent betragen.

Wie bereits in den vergangenen Monaten legten vor allem die Energiepreise zu, und zwar um 41,9 Prozent. Am höchsten war die Inflationsrate mit jeweils rund 22 Prozent in Estland, Lettland und Litauen und am niedrigsten in Frankreich mit 7,1 sowie in Spanien mit 7,3 Prozent.

Für Deutschland weisen die Statistiker von Eurostat einen Wert von 11,6 Prozent aus. Wegen unterschiedlicher Berechnungsmethoden ist die Rate höher als die 10,4 Prozent des Statistischen Bundesamts.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.