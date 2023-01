Statistisches Bundesamt

Im November hatte die Teuerungsrate 10,0 Prozent betragen, nachdem sie im Oktober mit noch 10,4 Prozent auf den höchsten Stand seit 1951 geklettert war.

In der Pressemitteilung wird noch einmal darauf hingewiesen, dass seit Beginn des Krieges in der Ukraine vor allem die Preise für Energie und Nahrungsmittel "merklich" angestiegen seien. Im Dezember habe sich die einmalige Übernahme des Monatsabschlags für Gas und Wärme durch den Bund preissenkend ausgewirkt - auch wenn sich der konkrete Effekt der Soforthilfe in den vorläufigen Zahlen noch nicht darstellen lasse.