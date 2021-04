Die Inflationsrate in Deutschland ist im April auf 2,0 Prozent gestiegen.

Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden nach ersten Schätzungen mit. Im März waren noch 1,7 Prozent gemessen worden. Damit lag die Teuerungsrate nach dem Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung Ende letzten Jahres den vierten Monat in Folge im Plus. Vor allem für Energie mussten Verbraucher deutlich mehr zahlen als ein Jahr zuvor. Hier lag der Anstieg bei 7,9 Prozent. Ein Grund dafür ist die seit Jahresbeginn geltende CO2-Abgabe aus dem Klimapaket. Zudem ziehen die Weltmarktpreise für Öl angesichts der besseren Weltkonjunktur an.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.