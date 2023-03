Die Inflationsrate in Argentinien liegt bei über 100 Prozent (dpa-news/Pepe Mateos)

Sie stieg auf 102,5 Prozent, wie die nationale Statistikbehörde Indec in Buenos Aires mitteilte. Demnach legten die Preise in dem südamerikanischen Land allein im Februar um 6,6 Prozent zu. Vor allem Lebensmittel, Getränke sowie die Gebühren für Internet und Telefon waren so teuer wie noch nie.

Die Inflationsrate in Argentinien ist eine der höchsten der Welt. Die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas leidet unter einem aufgeblähten Staatsapparat, geringer Produktivität der Industrie und einer großen Schattenwirtschaft, die dem Staat viele Steuereinnahmen entzieht.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.