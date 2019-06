Das Bundesjustizministerium will per Gesetz klarstellen, wann so genannte Influencer ihre Beiträge im Internet als Werbung kennzeichnen müssen.

Justizstaatssekretär Billen sagte im ZDF, Verbraucher müssten erkennen können, wenn jemand mit Beiträgen im Internet Geld verdiene. Wenn aber Dinge gezeigt würden, für die es keine Gegenleistung gegeben habe, dann könne man Rechtssicherheit für die Influencer schaffen. Hintergrund ist ein Prozess um Cathy Hummels, der unlautere Werbung vorgeworfen worden war. Das Gericht entschied aber, Produkthinweise in Online-Videos seien nicht zwangsläufig Schleichwerbung.