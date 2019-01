Im Streit um das so genannte Werbeverbot für Abtreibungen liegt nun ein Referentenentwurf zum Kompromiss zwischen Union und SPD vor. Wie verschiedene Medien berichten, bleibt das Werbeverbot selbst bestehen, der Paragraf 219a erhält aber eine Ergänzung.

Diese hält fest, dass Ärzte zum Beispiel auf ihrer Internetseite über die Tatsache informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Gerichtsurteile wie das gegen die Ärztin Kristina Hänel, durch das die Diskussion erst ausgelöst worden war, wären dann nicht mehr möglich.

Giffey: Rechtssicherheit für Ärzte

Die neue Vorschrift sorge für Rechtssicherheit für die Ärzte, betonte Familienministerin Giffey (SPD): "In Zukunft wird jede Ärztin und jeder Arzt in Deutschland über die Tatsache informieren dürfen, dass er oder sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.



Im Kompromiss zwischen Union und SPD im Dezember hatte es noch geheißen, dass nur staatliche Stellen diese Informationen bereitstellen sollten.



Außerdem wird dem Entwurf zufolge die Pille künftig bis zum 22. Lebensjahr von den Krankenkassen bezahlt, zwei Jahre länger als bisher.



Die SPD hatte - wie Grüne, Linke und FDP - eine Abschaffung des Paragrafen 219a gefordert, die Union wollte ihn beibehalten. Der Entwurf soll im Februar dem Bundeskabinett vorgelegt werden. Bundesjustizministerin Barley betonte, es werde sichergestellt, dass betroffene Frauen in einer persönlichen Notsituation an die Informationen gelangen können, die sie benötigten.