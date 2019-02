Das Bundeskabinett hat den Kompromiss zur Lockerung des Werbeverbots für Abtreibungen gebilligt.

Die Vereinbarung von Union und SPD sieht vor, dass Ärzte und Krankenhäuser künftig darüber informieren dürfen, dass sie Abtreibungen vornehmen. Für weitergehende Informationen müssen sie allerdings auf Behörden, Beratungsstellen und Ärztekammern verweisen. Außerdem soll es eine von der Bundesärztekammer geführte Liste mit Ärzten geben, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Auf Druck von CDU und CSU bleibt der umstrittene Paragraf 219a allerdings bestehen, der eine "Werbung" für Abtreibungen verbietet. Gegen den Kompromiss gibt es innerhalb der SPD-Fraktion Widerstand. Unter anderem will die Abgeordnete Mattheis im Bundestag gegen die Vorlage stimmen.



Im Anschluss an die Kabinettsitzung gibt es nach Berichten mehrerer Medien ein Treffen der zuständigen Minister zum 5G-Netz. Dabei soll eine mögliche Beteiligung des chinesischen Unternehmens Huawei erörtert werden. Kritiker werfen dem Telekommunikationskonzern eine zu große Nähe zu den Behörden in Peking vor und sehen Huawei als Gefahr für die Cybersicherheit.