Die Große Koalition hat sich darauf verständigt, das Werbeverbot für Abtreibungen zu lockern. Damit hat die Politik nach monatelangem Ringen einen Kompromiss gefunden, der unterschiedlich bewertet wird.

Bundesgesundheitsminister Spahn lobte den vorgelegten Gesetzentwurf als "ausgewogenen Ausgleich". Der CDU-Politiker sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland: "Frauen, die in Konfliktsituationen Hilfe suchen, müssen wissen, an welchen Arzt sie sich wenden können." Werbung für Abtreibungen werde es aber auch künftig nicht geben, denn ein Schwangerschaftsabbruch sei kein medizinischer Eingriff wie jeder andere. Justizministerin Barley, SPD, betonte, es werde sicher gestellt, dass betroffene Frauen in einer persönlichen Notsituation an die Informationen gelangen, die sie benötigen. Familienministerin Giffey, ebenfalls SPD, erklärte, die neue Vorschrift sorge für Rechtssicherheit für die Ärzte.

Kritik von Ärztin Hänel und der FDP

Anders sieht das die Ärztin Kristina Hänel, deren Fall die Debatte um das sogenannte Werbeverbot ausgelöst hatte. Sie kritisierte auf Twitter, ihre Internetseite bleibe strafbar. Hänel bietet dort weitergehende Informationen zu Abtreibungen an. Bedenken meldete auch die FDP an, welche die Einigung als "Kotau der SPD vor dem Koalitionspartner" bewertet. Fraktionsvize Thomae sagte, es sei ein Misstrauensbeweis, dass Ärzte auch weiterhin nicht entscheiden dürften, wie sie Schwangere informierten.



Union und SPD einigten sich gestern Abend auf einen Entwurf für eine Neufassung des Paragrafen 219a, der am 6. Februar im Kabinett beraten und anschließend vom Bundestag beschlossen werden soll. Demnach bleibt das Werbeverbot grundsätzlich bestehen, "um das Rechtsgut des ungeborenen Lebens zu schützen". Der Paragraf wird aber ergänzt durch einen weiteren Artikel. Dieser regelt, dass Ärzte, Krankenhäuser oder Einrichtungen darüber informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Die Bundesärztekammer soll eine zentrale Liste mit allen Ärzten und Krankenhäusern führen, die Abbrüche vornehmen, und diese im Internet veröffentlichen. Im Gesetzentwurf heißt es weiter: "Diese Liste enthält auch Angaben über die jeweils angewendeten Methoden zur Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs".

Pille künftig bis 22 kostenfrei

Ergänzend soll die Qualifizierung von Ärzten zu Methoden des Schangerschaftsabbruchs fortentwickelt und ausgeweitet werden. Die Neuregelung sieht außerdem vor, dass junge Frauen die Verhütungspille künftig zwei Jahre länger von der Krankenkasse bezahlt bekommen als bisher: dann bis zum 22. Geburtstag. So will die Bundesregierung helfen, ungewollte Schwangerschaften zu verhindern.