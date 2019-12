Digital-Staatsministerin Bär fordert, schon Grundschulkindern das Programmieren beizubringen.

Im Kindergartenalter sollten sie bereits ein mathematisches Grundverständnis erlangen und in der Grundschule dann das Programmieren lernen und wissen, was ein Algorithmus sei, sagte die CSU-Politikerin dem Magazin Business Insider. Ausdrücklich sollten auch Mädchen in diesem Bereich gefördert werden. Nur so könne Deutschland perspektivisch bei der Digitalisierung mit anderen Ländern mithalten.



Den Deutschen fehle oftmals an Mut, um aus der eigenen Komfortzone herauszugehen und Errungschaften nicht direkt schlechtzureden, führte sie aus. Die Deutschen brauchten immer ein Netz und doppelten Boden: "Wir sollten auch darüber reden, was für uns nützlich ist, anstatt uns gegenseitig Angst zu machen." Dabei verwies Bär auf eine Studie der Universität Wien. Demnach sei Deutschland die Nation, die den Wandel am wenigstens wolle, sagte sie. Allerdings heiße es dort auch, dass die deutsche Bevölkerung diejenige sei, die mit Wandel am besten umgehen könne. Deshalb sei sie trotz allem ganz optimistisch.



Um den Sorgen in der Bevölkerung entgegenzutreten, betonte Bär, heute sei schon jeder Lebensbereich digitalisiert. Viele Menschen spürten schon gar nicht mehr, dass ihre Lebensverbesserungen durch Digitalisierung ermöglicht würden. Man müsse nur an so einfache Dinge wie einen Regensensor am Auto denken. Bär fügte hinzu: Es gebe in diesem Zusammenhang ein Wort, das nicht leiden könne: "Digital Detox". Dieses suggeriere, Digitalisierung sei toxisch: "Ich sage Ihnen ganz offen, dass ich nicht weiß, ob ich meinen Job als Staatsministerin und dreifache Mutter in einer analogen Welt ausüben wollte."