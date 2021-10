Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern hat einen zunehmenden israelbezogenen Antisemitismus registriert.

Dieser sei vor allem von Mai bis Juni diesen Jahres festzustellen gewesen, als es Kämpfe zwischen der israelischen Armee und palästinensischen Terrororganisationen gab, hieß es in einer digitalen Pressekonferenz der Organisation in München. Im Zuge der militärischen Auseinandersetzungen im Frühjahr fanden in Bayern zahlreiche Versammlungen mit Bezug zum Nahostkonflikt statt. Den Erhebungen zufolge wurden bei allen 22 beobachteten Veranstaltungen antisemitische Inhalte festgestellt. Aber auch abseits davon habe es unter anderem eine gezielte Sachbeschädigung, eine Bedrohung und neun Fälle von verletzendem Verhalten gegeben.



Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, erklärte, in Deutschland habe sich in einem besorgniserregenden Ausmaß eine ablehnende Haltung gegenüber Israel breitgemacht, die häufig nichts anderes sei als verkappter Antisemitismus. Besonders beunruhigend sei die Tatsache, dass die Menschen, die ihre überzogene Kritik an Israel äußerten, ihren eigenen Antisemitismus gar nicht bemerkten und den Antisemitismus-Vorwurf mit Empörung von sich wiesen.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.