Bundesverkehrsminister Scheuer schlägt einem Medienbericht zufolge zur Ankurbelung der Konjunktur ein 28-Milliarden-Euro-Paket zur Mobilität vor.

Den Schwerpunkt bilde mit beabsichtigten Investitionen von insgesamt 8,5 Milliarden Euro die digitale Infrastruktur, berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die sich auf ein Papier des Ministeriums berufen. Dieses wolle Scheuer am Dienstag in den Koalitionsausschuss einbringen.



Unter anderem soll demnach der Digitalfonds des Bundes um mindestens drei Milliarden Euro aufgestockt werden. Fünf Milliarden Euro sollen den Netzausbau mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G voranbringen. - Das Verkehrsmittel Bahn will Scheuer mit insgesamt 2,6 Milliarden Euro fördern. Für den Straßenbau sollen 2,5 Milliarden Euro reserviert werden.