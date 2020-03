Nach Ansicht des Chefvolkswirts der ING-Bank, Brzeski, ist eine leichte Rezession aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus nicht mehr abwendbar.

Eine Krise wie der Zusammenbruch der Finanzmärkte 2009 sei jedoch nicht zu erwarten, sagte Brzeski im Deutschlandfunk. Verschlimmere sich die Ausbreitung des Coronavirus nicht dramatisch, könnten die wirtschaftlichen Schäden überschaubar bleiben - zumal die Bundesregierung Programme in Aussicht gestellt habe, um kurzfristige Engpässe zu kompensieren, erklärte Brzeski. Zur Jahresmitte sei wieder mit einem Anziehen der Konjunktur zu rechnen.



Aus Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus und der fallenden Ölpreise gab es gestern an den Aktienmärkten starke Kursverluste. So verlor die Börse in Frankfurt am Main fast acht Prozent. Verluste in ähnlicher Größenordnung gab es auch an den Handelsplätzen in London und Paris. Auch die Wall Street in New York meldete ein deutliches Minus.