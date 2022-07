Erica Pedretti im Jahr 2005. (Gaetan Bally/KEYSTONE/dpa)

Sie starb im Alter von 92 Jahren im Kanton Graubünden, wie die dortigen Behörden bekanntgaben. Pedretti hatte im Jahr 1984 den Ingeborg-Bachmann-Preis erhalten, eine der wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Zu ihren bekanntesten Werken zählen die Romane "Engste Heimat" und "Veränderung". Zentrale Themen in ihren Büchern sind das Fremdsein und die Heimatlosigkeit. Pedretti selbst war mit ihrer Familie am Ende des Zweiten Weltkriegs aus dem damaligen Nordmähren vertrieben worden. Sie war auch als bildende Künstlerin erfolgreich: Ihre Werke wurden in zahlreichen Museen ausgestellt.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.