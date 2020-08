Die Polizei im rheinland-pfälzischen Ingelheim gerät wegen ihres Vorgehens bei einer Kundgebung gegen die rechtsextremen Partei Die Rechte in die Kritik.

Die Landesvorsitzende der Linken, Werner, erklärte, der Polizeieinsatz sei vollkommen überzogen gewesen. Demonstrierende gegen einen Naziaufmarsch seien gleich bei ihrer Ankunft eingekesselt und massiv mit Schlagstöcken und Pfefferspray attackiert worden. Die Landesregierung müsse schnelle und umfassende Aufklärung leisten. Die Grünen-Innenpolitikerin Schellhammer sagte, der Polizeieinsatz werfe einige Fragen auf. Bislang seien die Demonstrationen in Ingelheim immer friedlich verlaufen. Umso mehr irritiere die Eskalation am Wochenende.



Nach Darstellung der Polizei hatten am Samstag Gegendemonstranten versucht, zur Kundgebung der Rechten zu gelangen. Daraufhin habe man kurzzeitig auch Schlagstock und Pfefferspray eingesetzt. Die Polizei berichtet von vier leicht verletzten Beamten. Auf Twitter verbreitete Videosequenzen zeigen, wie mehrere Demonstrierende dicht gedrängt in einer Bahnhofsunterführung festgesetzt werden.



Die ehrenamtliche Sanitätsgruppe Süd-West berichtete, man habe 116 Verletzte versorgt. In der Pressemitteilung der Polizei gibt es keine Angaben zu Verletzten seitens der Gegendemonstranten.