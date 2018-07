Arnold Schönbergs "Begleitmusik zu einer Lichtspielszene" und Béla Bartóks "Der wunderbare Mandarin" stoßen mit radikal neuen Ausdrucksmitteln in bis dahin kaum gekannte Dimensionen des Schreckens und seelischer Verwundung vor. Spannungsvoll, aber in versöhnlichen Klängen, gestaltet Maurice Ravel das Thema Trennung und Vereinigung in seiner Musik zum Ballett "Daphnis et Chloé", das einen antiken Liebesmythos modern erzählt. Ein musikalischer Brückenschlag über den Atlantik ist George Gershwins Klavierkonzert mit dem Solisten Jean-Yves Thibaudet. Ein berufener Interpret, da ihm Klassik und Jazz ebenso vertraut sind, wie das Pendeln zwischen alter und neuer Welt.

Arnold Schönberg

Begleitmusik zu einer Lichtspielszene, op. 34

George Gershwin

Konzert für Klavier und Orchester in F

Béla Bartók

"Der wunderbare Mandarin". Suite für Orchester, op 19

Maurice Ravel

"Daphnis et Chloé". Suite für Orchester Nr.2

Jean-Yves Thibaudet, Klavier

Gustav Mahler Jugendorchester

Ltg. Ingo Metzmacher

Aufnahme vom 9.9.2017 aus dem World Conference Center in Bonn