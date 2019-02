Unabhängig von der US-Forderung zur Rückholung inhaftierter IS-Kämpfer bereiten sich die deutschen Behörden auf eine Strafverfolgung vor. Nach Recherchen der "Süddeutschen Zeitung" sowie der Sender NDR und WDR wurden bereits 18 Haftbefehle erlassen.

Die Behörden gingen von 42 Islamisten aus, die in Syrien, im Irak und in der Türkei in Gewahrsam seien und nur oder auch eine deutsche Staatsangehörigkeit hätten. 17 von ihnen seien bereits als Gefährder eingestuft. Hinzu kämen zahlreiche Kinder, hieß es.



US-Präsident Trump hatte am Wochenende europäische Länder wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien aufgerufen, europäische IS-Kämpfer in ihren Heimatländern vor Gericht zu stellen. Bundesaußenminister Maas erklärte, solche Extremisten dürften nur dann nach Deutschland kommen, wenn sie hierzulande unmittelbar in Gewahrsam genommen werden könnten.



Die EU betrachtet Entscheidungen über mögliche Rücknahmen von aus Europa stammenden IS-Kämpfern als Angelegenheit der jeweiligen nationalen Regierungen. Außenbeauftragte Mogherini sagte nach einem Treffen der Außenminister, zwar könne die EU Hilfe bei den Überlegungen leisten. Die Entscheidung werde aber nicht in Brüssel getroffen.



Die Bundesregierung hat grundsätzlich betont, dass sie für deutsche Dschihadisten in Syrien zuständig ist, weist aber zugleich auf die Schwierigkeiten bei der Überprüfung und die Sicherheitslage in Syrien hin. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen sagte der "Bild"-Zeitung, um den IS-Kämpfern den Prozess zu machen, müssten Zeugen und Beweise gefunden werden.



Die Gesellschaft für bedrohte Völker warf der Bundesregierung vor, die Sicherheit der Menschen in Deutschland zu gefährden. Es sei möglich, dass die Terroristen nach einem Einmarsch türkischer Truppen in Syrien freikämen und dann nach Deutschland zurückkehrten, erklärte der Nahostexperte der Menschenrechtsorganisation, Sido. Von daher sei es unerlässlich, die Gefährlichkeit der deutschen IS-Kämpfer abzuklären. Deutsche Behördenvertreter müssten dazu nach Syrien reisen, um die Extremisten erkennungsdienstlich zu erfassen. Die Sicherheitslage ließe dies zu.