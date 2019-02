Der SPD-Innenpolitiker Grötsch rät in der Diskussion über im Ausland inhaftierte deutsche IS-Kämpfer zur Zurückhaltung.

Es handele sich nach seinen Informationen um eine kleinere zweistellige Zahl, sagte Grötsch im Deutschlandfunk. Er äußerte sich skeptisch, ob es möglich wäre, Rückkehrer nach Deutschland für ihre Mitgliedschaft in Kampfverbänden der Terrormiliz IS zu verurteilen. Die Beweisführung sei die große Problematik. Er sei dagegen, sich nur auf Erkenntnisse zu verlassen, die vom Irak geliefert würden. Auch Gespräche, die der BND mit Inhaftierten führe, reichten ihm nicht, meinte Grötsch.



Medienberichten zufolge gehen die Behörden von 42 Islamisten aus Deutschland in syrischen, irakischen und türkischen Gefängnissen aus. 17 seien als Gefährder eingestuft. Die USA haben die europäischen Länder aufgefordert, Dschihadisten in ihren Heimatländern vor Gericht zu stellen.