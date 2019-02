Unabhängig von der US-Forderung zur Rückholung inhaftierter IS-Kämpfer bereiten sich die deutschen Behörden offenbar auf eine Strafverfolgung vor. Nach Recherchen der "Süddeutschen Zeitung" sowie der Sender NDR und WDR wurden bereits 18 Haftbefehle erlassen.

Die Behörden gingen von 42 Islamisten aus, die in Syrien, im Irak und in der Türkei in Gewahrsam seien und nur oder auch eine deutsche Staatsangehörigkeit hätten. 17 von ihnen seien bereits als Gefährder eingestuft. Hinzu kämen zahlreiche Kinder, hieß es.



Das Bundesinnenministerium erklärte, eine größere zweistellige Zahl an Männern, Frauen und Kindern aus Deutschland sei in Syrien in kurdischem Gewahrsam. Nur gegen wenige von ihnen seien Haftbefehle ausgestellt worden. Bundesaußenminister Maas meinte, solche Extremisten dürften nur dann nach Deutschland kommen, wenn sie hierzulande unmittelbar in Gewahrsam genommen werden könnten.



US-Präsident Trump hatte am Wochenende europäische Länder wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien aufgerufen, europäische IS-Kämpfer in ihren Heimatländern vor Gericht zu stellen.