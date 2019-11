Bundesaußenminister Maas trifft heute im japanischen Nagoya seine Ressortkollegen der 20 größten Industrie- und Schwellenländer.

Die Außenminister wollen unter anderem über Fragen der atomaren Abrüstung, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und einen fairen Handel beraten. Maas will die Konferenz für ein bilaterales Gespräch mit seinem türkischen Kollegen Cavusoglu über die Verhaftung eines Anwalts der deutschen Botschaft in Ankara nutzen. Es wird vermutet, dass der Jurist sensible Daten über Menschen aus der Türkei bei sich hatte, die in Deutschland politisches Asyl beantragt hatten.



Gestern hatte Bundesaußenminister Maas die japanische Stadt Hiroshima besucht, in der am Ende des Zweiten Weltkriegs durch eine US-Atombombe mindestens 140.000 Menschen getötet wurden.