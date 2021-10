Der in Russland inhaftierte Oppositionspolitiker Nawalny ist nach eigenen Angaben von der Gefängnisverwaltung als "Terrorist" und "Extremist" eingestuft worden.

Dies sei das Ergebnis seiner Befragung durch ein Komitee in der Haftanstalt gewesen, teilte der Kremlkritiker über seine Anwälte auf dem Sozialen Netzwerk Instagram mit. Eine Bestätigung durch das Gefängnis selbst liegt bislang nicht vor.



Nawalny war im August des vergangenen Jahres auf einem Flug nach Moskau vergiftet worden. Nach Analysen westlicher Labors wurde ein chemischer Nervenkampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe verwendet. Nach einer Behandlung in Deutschland wurde er nach seiner Rückkehr im Januar in Russland umgehend festgenommen. Später wurde er wegen angeblicher Verstöße gegen Bewährungsauflagen zu mehr als zwei Jahren Lagerhaft verurteilt. Nawalny macht den Kreml für seine Vergiftung verantwortlich, die russische Regierung weist dies zurück.

