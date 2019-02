Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Griechenland wegen der herabwürdigenden Inhaftierung mehrerer minderjähriger Flüchtlinge verurteilt.

Die neun unbegleiteten Jugendlichen seien bis zu 33 Tage in Polizeiwachen festgehalten worden, erklärte das Gericht in Straßburg. Die Bedingungen seien so schlecht gewesen, dass sie den Flüchtlingen körperlich und seelisch hätten schaden können. Unter anderem habe es kein Außengelände gegeben, außerdem auch keine soziale oder psychologische Hilfe. Griechenland muss jedem der minderjährigen Flüchtlinge 4.000 Euro Entschädigung zahlen.