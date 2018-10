Nordrhein-Westfalens Justizminister Biesenbach will die Identität von Inhaftierten genauer prüfen.

Man wolle Wege suchen, in den Justizvollzugsanstalten die Identität eines Häftlings in begründeten Zweifelsfällen erneut zu überprüfen, sagte Biesenbach der "Rheinischen Post". Die eigentliche Feststellung der Identität müsse aber weiter durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft erfolgen, weil die Haftanstalten keinen Zugriff auf die Fahndungsdaten hätten. Ein Häftling aus Syrien hatte wegen einer Verwechslung mehr als zwei Monate unschuldig in einem Gefängnis in Kleve gesessen und war dann durch einen Brand in seiner Zelle gestorben. Einen Rücktritt nach dem Vorfall zieht Biesenbach nicht in Erwägung.