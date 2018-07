Einige sind mit viel Beton oder Stahlbeton gebaut, andere mit großen Glasflächen - Gebäude aus den 1950er- bis 70er-Jahren, wie das Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen, das Audimax der Ruhruniversität Bochum, die Grugahalle Essen oder der Florianturm in Dortmund: Und all diese Gebäude gehören zu den "Big Beautiful Buildings".

Europäisches Kulturerbejahr 2018

Ein Projekt, das im Rahmen des europäischen Kulturerbejahrs 2018 ins Leben gerufen wurde. Initiiert wurde das Ganze unter anderem von der Landesinitiative StadtBauKultur NRW und der Technischen Universität Dortmund. Brutalismus, Strukturalismus und organisches Bauen zeigen sich hier - allerdings gehe es weniger um den einzelnen Stil, als vielmehr darum, dass die Architekten in der Zeit des Wirtschaftsbooms großen "Mut und Fortschrittsglauben gezeigt haben", so Tim Rieniets, Geschäftsführer von StadtBauKultur NRW, im Deutschlandfunk.

Tim Rieniets, Geschäftsführer StadtBauKultur NRW (Cristóbal Márquez)

Auch wenn nicht alle Gebäude auf den ersten Blick als "schön" bezeichnet werden, viele Bauwerke signalisieren in Funktion und Architektursprache, dass sie sich der jungen, demokratischen Gesellschaft öffnen wollen. Außerdem zeige die Architekturgeschichte, dass die Kinder und Enkelkinder immer schon "das bauliche Erbe ihrer Eltern erst einmal diskreditiert haben", sagte Tim Rieniets.

Ruhr Universität Bochum, Audimax (Mia Trautmann)

