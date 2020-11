Die Sprecherin der Initiative "Castor stoppen", Kerstin Rudek, hat den aktuellen Atommülltransport ins hessische Zwischenlager Biblis mit Verweis auf ein fehlendes Entsorgungskonzept abgelehnt.

Es gebe einen riesigen Berg an Atommüll, der nur hin und her verschoben werde, sagte sie im Deutschlandfunk. Die Castoren könnten nicht an ihrem jetzigen Zielort Biblis verbleiben. Das bedeute, die nächste Fahrt sei damit vorprogrammiert. Rudek führte aus, solche Gefahrguttransporte seien gefährlich. Es handele sich um hochradioaktive Castorbehälter. Zum Transportrisiko komme eine Strahlenbelastung für die Bevölkerung, die Transportierenden sowie die Polizistinnen und Polizisten hinzu. Außerdem hätte dieser Transport auch wegen der Corona-Lage unbedingt abgesagt werden müssen.



Heute Morgen hat das Umladen der letzten beiden Castor-Behälter begonnen. Der erste Castor-Transport mit deutschem Atommüll aus dem Ausland seit neun Jahren war gestern nahe Bremerhaven angekommen. Ein seit mehreren Tagen erwartetes Spezialschiff aus der britischen Wiederaufbereitungsanlage Sellafield in Großbritannien machte im Hafen Nordenham an der Weser fest. Von dort sollen die sechs Castor-Behälter mit der Bahn nach Hessen gebracht werden. Zur Abfahrt des Zuges und der Route machten weder die Transportfirma GNS noch die massiv vertretene Polizei Angaben.

Bundesregierung verweist auf rechtliche Verpflichtungen

Im Aktionsbündnis "Castor stoppen" sind verschiedene Initiativen zusammengeschlossen. Sie fordern den Stopp aller atomaren Aktivitäten. Nach Angaben der Bundesregierung muss Deutschland aufgrund internationaler Verpflichtungen seinen im Ausland aufbereiteten Atommüll zurücknehmen - aus Sellafield wie aus der französischen Anlage La Hague. Die für die Lagerung des hoch radioaktiven Atommülls zuständige Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) weist Bedenken wegen Mängel am Zwischenlager Biblis und wegen Sicherheitsdefiziten bei den Castor-Behältern zurück.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.