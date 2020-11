Bundeskanzlerin Merkel will heute mit Frankreichs Präsident Macron, Österreichs Kanzler Kurz, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Michel über eine gemeinsame Initiative gegen islamistischen Terror beraten.

Nach den jüngsten Attentaten in Dresden, Frankreich und Österreich hatte es Forderungen nach einer besseren Koordination im Kampf gegen den Terror gegeben. Macron hatte angekündigt, die französischen Grenzen besser zu schützen, und gerade mit Blick auf die EU-Außengrenzen eine Neubewertung des grenzkontrollfreien Schengenraums gefordert.



Michel brachte gestern ein europäisches Institut für die Ausbildung von islamischen Predigern als mögliches Mittel gegen den Terrorismus ins Spiel. Dies würde sicherstellen, dass die Imame in Europa ausgebildet und die Gesetze akzeptiert würden, sagte Michel nach einem Treffen mit Kurz in Wien.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.