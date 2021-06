Die Kritik an der Kampagne der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) gegen die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock reißt nicht ab.

Der Kulturwissenschaftler Daniel Hornuff sagte im Deutschlandfunk Kultur, durch die Darstellung Baerbocks als Moses mit zwei Gebots-Tafeln würden antisemitische Stereotype reproduziert. Eine antisemitische Absicht wolle er den Initiatioren zwar nicht unterstellen, betonte Hornuff: "Aber man muss festhalten, dass hier die Stereotype von Antijudaismus und Antisemitismus wiederholt werden."



Für fragwürdig hält der Kulturwissenschaftler auch die Reaktion der INSM auf die Kritik an ihrer Darstellung. Diese hatte den vielfach geäußerten Vorwurf des Antisemitismus in einer kurzen Erklärung auf Twitter von sich gewiesen - unter anderem mit einem Zitat des Schriftstellers Rafael Seligmann: "Kunst und Satire dürfen nicht mundtot gemacht werden." Für Hornuff ist das nicht in Ordnung: "Auf Kritik wird mit Unterstellung reagiert, man wolle Meinungsfreiheit abschaffen. Und das ist tatsächlich höchst problematisch." Denn damit bewege man sich nicht mehr "in einem der kritischen Auseinandersetzung und des Streits", sondern eigentlich in einem Raum des Niedermachens, so der Kasseler Forscher.

Kritik auch von Christinnen und Christen in der SPD

Auch der Berliner Antisemitismusbeauftragte Samuel Salzborn und der Arbeitskreis Christinnen und Christen in der SPD verurteilten heute die Medienanzeige der INSM. Sie warfen den Machern vor, antisemitische Stereotype zu bedienen. "Wahlkampf ist Wahlkampf, keine Frage - aber auch und besonders in Zeiten, in denen politisch hart gestritten wird, sind Assoziationsketten, die antisemitische Anspielungen in Kauf nehmen, fatal", sagte Salzborn in Berlin: "Die Moses-Analogie, die Referenz auf die strenge Gesetzesreligion, der Terminus 'Staatsreligion' - all das weckt antijüdische Stereotype in der Metaphorik, die in der politischen Debatte - bei jeder inhaltliche Differenz - fatal sind."

"Grenze des politisch-moralischen Anstands überschritten"

Der Arbeitskreis Christinnen und Christen in der SPD kritisierte, mit der Kampagne werde nicht nur Religion zu Wahlkampfzwecken missbraucht. Es komme darin auch eine antisemitische Haltung zum Ausdruck, die das jahrhundertealte Vorurteil pflege, das Judentum sei eine gesetzliche Verbotsreligion. "Indem die INSM antisemitische Stereotype nutzt und diese religionsfeindliche Anzeige in großen Tageszeitungen geschaltet hat, hat sie eine bisher gültige Grenze des politisch-moralischen Anstands überschritten", heißt es in einer von Wolfgang Thierse und Kerstin Griese als Sprechern des Arbeitskreises verbreiteten Resolution, die das Gremium bei seiner Klausurtagung verabschiedete. Man warne ausdrücklich davor, politische Unterschiede mit respektlosen Mitteln auszutragen. "Die INSM sollte sich fragen, wem sie damit nützt. Die Geister, die sie ruft, sind am rechten Rand der Gesellschaft", erklärten die christlichen Genossen.



Die Anzeige ist am Freitag in mehreren Medien erschienen, darunter "Bild", "Süddeutsche Zeitung", "Zeit online", "Handelsblatt" und "Frankfurter Allgemeine". Überschrieben war sie mit dem Slogan "Wir brauchen keine Staatsreligion". "Der Spiegel" teilte indes mit, man habe in der Vergangenheit zwar Anzeigen der INSM publiziert, in diesem Fall die Kampagne aber abgelehnt. Die Lobbyorganisation INSM wird nach eigenen Angaben von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektro-Industrie finanziert. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hat sich inzwischen von der Kampagne distanziert.

2017 INSM-Kampagne gegen SPD

Die Anzeige war auch auf Kritik des baden-württembergischen Antisemitismusbeauftragten Michael Blume, der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München, Charlotte Knobloch, und des Kirchenhistorikers Christoph Markschies gestoßen.



2017 hatte die INSM gegen den damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz Anzeigen in den Medien geschalten. Darin wurde fälschlicherweise behauptet, er wolle eine "Reichensteuer" bereits ab 60.000 Euro erheben.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.