Katholische Kirche

Queer sein und in der Kirche sein: Die Initiative "Out in church" kämpft gegen Anfeindungen und psychischen Druck innerhalb der Kirche. (picture alliance / dpa / Nicolas Armer)

Die Auszeichnung soll am Samstagabend bei der offiziellen Eröffnung der Pride Week überreicht werden, teilte der Verein Hamburg Pride mit. "Die Initiative hat der Öffentlichkeit die unhaltbaren und erschütternden Zustände in der katholischen Kirche in Bezug auf die Diskriminierung queerer Mitarbeitenden offengelegt", hieß es zur Begründung. Damit habe sie auch all den Menschen eine Stimme gegeben, die tagtäglich Angst, Anfeindungen und psychischem Druck innerhalb der Kirche ausgesetzt seien.

Im Rahmen der Initiative "Out in church" hatten sich im Januar rund 125 Mitarbeitende und Mitglieder der katholischen Kirche öffentlich als queer geoutet. Sie fordern unter anderem eine Überarbeitung der arbeitsrechtlichen Bestimmungen, damit zum Beispiel in einer homosexuellen Partnerschaft lebende Mitarbeitende keine Kündigung fürchten müssen.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2022 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.