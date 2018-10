In der AfD gibt es Widerstand gegen die Ausgrenzung von Parteimitgliedern, die unter Rechtsextremismus-Verdacht stehen.

Ein im Internet veröffentlichter Aufruf gegen eine entsprechende Initiative des Bundesvorstands hat nach wenigen Tagen bereits knapp tausend namentlich genannte Unterstützer, darunter mehrere Bundestags- und Landtagsabgeordnete. Man widersetze sich allen Denk- und Sprechverboten in der Partei, heißt es in dem Aufruf. Allen Vorständen werde die rote Karte gezeigt, die sich an Machenschaften beteiligten, den Mitgliedern ihr Recht auf das freie Wort zu nehmen. Im September hatte der Bundesvorstand auf die drohende Beobachtung durch den Verfassungsschutz reagiert und eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Diese soll nach den Worten von Fraktionschefin Weidel auch einen Sonderermittler einschalten können. In der AfD ist es seitdem zu einigen Parteiausschlussverfahren gekommen.