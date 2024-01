Wadephul zu Pistorius' Jahresbilanz

Johann Wadephul (CDU), verteidigungspolitische Sprecher der Union (picture alliance/dpa/Axel Heimken)

Mit dessen Initiativen und Ideen sei der SPD-Politiker bislang gescheitert, sagte Wadephul dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das gelte etwa für Pistorius' Forderung nach einem höheren Verteidigungshaushalt und das mehrmalige Kokettieren mit einer Wiedereinführung der Wehrpflicht. Nach Ansicht des CDU-Politikers ist auch im Beschaffungswesen und bei der Veränderung der Strukturen in der Bundeswehr bisher zu wenig geschehen.

Wadephul fand aber auch anerkennende Worte. So habe Pistorius von Beginn an gegenüber den Soldatinnen und Soldaten den richtigen Ton getroffen, was der Truppe sehr guttue. Auch habe er gegenüber der Öffentlichkeit in begrüßenswerter Klarheit gesagt, wie die sicherheitspolitische Lage sei.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.