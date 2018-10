Die Bloggerin und Inklusionsaktivistin Julia Probst verteidigt das Konzept der leichten Sprache gegen Kritik.

Sie reagiert bei "Welt online" auf einen Artikel der Autorin Susanne Gaschke. Sie hatte ebenfalls in der "Welt" eine Zeitungsbeilage in leichter Sprache mit den Worten kritisiert, es würden komplizierte Dinge nicht einfach, sondern dumm ausgedrückt.



Julia Probst wirft Gaschke fehlende Wertschätzung gegenüber Menschen vor, die auf leichte Sprache angewiesen seien - und listet auf: Menschen mit Lernschwierigkeiten, ältere Menschen, Demenzpatienten, funktionale Analphabeten und Menschen mit Deutsch als Zweitsprache. Leichte Sprache sei wie eine Rampe, die hauptsächlich für Rollstuhlfahrer gedacht sei - aber auch von anderen Menschen genutzt werden könne, etwa von Eltern mit Kinderwagen. Probst betont, sie würde sich freuen, wenn Angebote in leichter Sprache als Vergrößerung des Lesekreises begriffen und begrüßt würden.



Der Deutschlandfunk veröffentlicht jeden Freitag einen Wochenrückblick in einfacher Sprache. Außerdem sendet der Dlf jeden Freitag um 20.04 Uhr die wichtigsten Meldungen der Woche in einfacher Sprache, direkt nach den Nachrichten.



Auch der Deutschlandfunk hat mit einem Artikel auf die Vorwürfe von Susanne Gaschke reagiert, Zitat: "Texte in Leichter und Einfacher Sprache wollen Menschen Zugang zu Informationen verschaffen, den sie sonst nicht bekommen würden. Sie wollen Menschen in einer Gesellschaft, in der Informationen eine Grundvoraussetzung darstellen, um am gesellschaftlichen und politischen Leben teilnehmen zu können, eben diese Teilhabe und Mitbestimmung an Gesellschaft und Politik ermöglichen. Denn, wie gesagt, nicht alle Menschen haben gleichermaßen Zugang zu Informationen."