Wissenschaftler und Verbände kritisieren ein Übermaß an Bürokratie, wenn es um die Versorgung und Förderung von Menschen mit Behinderung geht.

Der Facharzt Langer vom Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Freiburg sagte, für betroffene Familien sei es enorm schwierig und viel zu kompliziert, an Hilfen zu kommen. Gebraucht würden Erleichterungen und Navigationshilfen. Langer forscht an einer Studie zu chronisch kranken Kindern in der Corona-Pandemie.



Vom baden-württembergischen Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung heißt es ebenfalls, der Dschungel der Bürokratie sei immer undurchdringlicher geworden. Das sei verheerend und ein Skandal. Die Betroffenen würden dadurch zusätlich diskriminiert.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.