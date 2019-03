Am 26. März 2009 - also vor genau zehn Jahren ist Deutschland der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen beigetreten. Arbeitsminister Heil würdigte das auf einem Festakt als "Meilenstein". Doch bei Inklusion und Barrierefreiheit im Alltag bleibt viel zu tun. Die Aktivistin Julia Probst etwa zieht eine kritische Bilanz. Und nicht nur sie.

Heil mahnte, die Barrierefreiheit auch in der Digitalisierung umzusetzen und sie auch bei der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land einzubeziehen. Auch sei es ein Armutszeugnis, dass noch immer 40.000 Betriebe in Deutschland keine Menschen mit Schwerbehinderung eingestellt hätten. Gleichberechtigte Teilhabe an der Arbeitswelt sei mehr als nur ein Broterwerb, sondern auch Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

"Das ist inakzeptabel"

An dem Festakt nahm auch der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung teil. Jürgen Dusel schrieb schon in seinem Monatsnewsletter für März:



"Wir haben in Deutschland eine Beschäftigungspflicht. Ein Viertel aller beschäftigungspflichtigen Arbeitgeber kommt dieser Pflicht jedoch nicht nach, hat keinen einzigen Menschen mit Behinderung eingestellt und zahlt lieber die Ausgleichsabgabe. Das ist inakzeptabel und muss sich dringend ändern. Notfalls muss die Ausgleichsabgabe deutlich erhöht werden." Die Abgabe müssen Arbeitgeber entrichten, wenn sie nicht die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen beschäftigten.

"Auch ist unser Alltag nicht #barrierefrei."

Mit der Behindertenrechtskonvention der UNO hatte sich Deutschland unter anderem verpflichtet, den öffentlichen Raum behindertengerecht zu gestalten und einen gemeinsamen Schulbesuch für Menschen mit und ohne Behinderung zu ermöglichen.



Die Inklusionsaktivistin Julia Probst zog eine kritische Bilanz. Sie twitterte, die Konvention gelte nun schon seit zehn Jahren in Deutschland. Doch könnten Menschen mit Behinderung jederzeit jede Veranstaltung #barrierefrei wie Nichtbehinderte besuchen? "Die Antwort ist NEIN."



Und darum betont sie: "Auch ist unser Alltag nicht #barrierefrei. Deutschland ist schon mehrfach bei der Staatenprüfung auf die Einhaltung der #UNBehindertenrechtskonvention fast durchgefallen und scharf gerügt worden. Andere Länder, auch in der 3.Welt, sind in manchen Dingen weiter als Deutschland."

"... dass man gar keinen Unterschied mehr macht"

Der Inklusionsaktivist Raul Krauthausen sagte im Deutschlandfunk, der Öffentliche Nahverkehr sei barrierefreier geworden. Krauthausen beklagte aber, dass Menschen mit Behinderung nach wie vor kaum Chancen auf reguläre Beschäftigung hätten und in Behindertenwerkstätten weniger als den Mindestlohn verdienten. Außerdem kritisierte er, dass die Wahlrechtsreform, die Menschen mit gewissen Behinderungen nicht mehr automatisch ausschließt, erst nach der Europawahl im Mai greift. Das sei ein absoluter Skandal.



Er fasst seine Sicht auf die Inklusion so zusammen: "Am Ende unterm Strich geht es um teilsein, dass man gar keinen Unterschied mehr macht, ob jemand behindert ist oder behindert wird, sondern es wirklich darum geht, dass wir alle gleichberechtigt, egal ob sitzend oder fahrend, sehend oder tastend, hörend oder sehend, die Welt entdecken."