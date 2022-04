Corona-Pandemie

Ein Hotelzimmer in Corona-Zeiten. (Foto: Stefan Sauer/dpa )

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden gab es im Februar in Deutschland 18,8 Millionen Übernachtungen. Das waren mehr als zweieinhalb Mal so viele wie im Februar des vergangenen Jahres. Allerdings galt damals wegen der Pandemie ein Beherbergungsverbot für Privatreisende. Verglichen mit der Zeit vor der Pandemie im Februar 2020 verzeichnet das Bundesamt ein Minus der Übernachtungen von 37,3 Prozent.

Auf den Campingplätzen erreichte die Zahl in diesem Februar nahezu das Vorkrisenniveau. Schwieriger ist dagegen weiterhin die Lage von Hotels, Gasthöfen und Pensionen.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.